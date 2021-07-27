Леса и парки возле дома и школы хорошо влияют на психику и когнитивные способности детей



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Ученые провели сравнительный анализ данных о состоянии психического здоровья и когнитивных способностей среди 3,5 тысяч детей от 9 до 15 лет, проживавщих в разных районах Лондона в период с 2014 по 2018 годы. Информация была получена в ходе масштабного анкетирования, в котором сами дети отвечали на вопросы о своем поведении, эмоциональных реакциях и отношениях со сверстниками. Результаты опубликованы в журнале Nature Sustainability.

Для оценки ежедневного взаимодействия с окружающей средой у каждого ребенка авторы исследования воспользовались данными спутника, разделив природные зоны на «зеленые» (леса и парки) и «голубые» — возле водоемов. Они подсчитали, как далеко эти зоны расположены от места жительства и школы каждого ребенка. Оказалось, что проживание в течение двух лет в непосредственной близости от леса или парка связана с лучшим когнитивным развитием и психическим здоровьем участников. У этих детей показатели по шкалам, оценивающим эти параметры, были в среднем на 16% выше, чем у тех, кто жил вдали этих зон.

Аналогичный, но менее заметный эффект наблюдался среди детей, которые живут и учатся рядом с зонами с лугами. Однако близость «синих» зон, то есть рек и озер, практически никак не сказывалась на психическом здоровье детей.

По мнению ученых, благотворное влияние леса на развитие ребенка может быть связано с ежедневным аудиовизуальным воздействием флоры и фауны, которое стабилизируют психологическое и эмоциональное состояние ребенка.

Ранее ученые из Университета Пенсильвании оценили влияние уличного шума и зеленых насаждений на качество сна подростков. Оказалось, что любое повышение уличного шума за окном в ночное время было связано с задержкой засыпания минимум на 16 минут. В то же время количество зеленых насаждение рядом с домом непосредственно влияло на качество сна подростков — в более «зеленых» районах школьники засыпали в среднем на 18 минут раньше и качество их сна было значительно выше.