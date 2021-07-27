 

Леса и парки возле дома и школы хорошо влияют на психику и когнитивные способности детей

27.07.2021, 17:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Ученые провели сравнительный анализ данных о состоянии психического здоровья и когнитивных способностей среди 3,5 тысяч детей от 9 до 15 лет, проживавщих в разных районах Лондона в период с 2014 по 2018 годы. Информация была получена в ходе масштабного анкетирования, в котором сами дети отвечали на вопросы о своем поведении, эмоциональных реакциях и отношениях со сверстниками. Результаты опубликованы в журнале Nature Sustainability.

Для оценки ежедневного взаимодействия с окружающей средой у каждого ребенка авторы исследования воспользовались данными спутника, разделив природные зоны на «зеленые» (леса и парки) и «голубые» — возле водоемов. Они подсчитали, как далеко эти зоны расположены от места жительства и школы каждого ребенка. Оказалось, что проживание в течение двух лет в непосредственной близости от леса или парка связана с лучшим когнитивным развитием и психическим здоровьем участников. У этих детей показатели по шкалам, оценивающим эти параметры, были в среднем на 16% выше, чем у тех, кто жил вдали этих зон. 

Аналогичный, но менее заметный эффект наблюдался среди детей, которые живут и учатся рядом с зонами с лугами. Однако близость «синих» зон, то есть рек и озер, практически никак не сказывалась на психическом здоровье детей.

По мнению ученых, благотворное влияние леса на развитие ребенка может быть связано с ежедневным аудиовизуальным воздействием флоры и фауны, которое стабилизируют психологическое и эмоциональное состояние ребенка.

Ранее ученые из Университета Пенсильвании оценили влияние уличного шума и зеленых насаждений на качество сна подростков. Оказалось, что любое повышение уличного шума за окном в ночное время было связано с задержкой засыпания минимум на 16 минут. В то же время количество зеленых насаждение рядом с домом непосредственно влияло на качество сна подростков — в более «зеленых» районах школьники засыпали в среднем на 18 минут раньше и качество их сна было значительно выше.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / МВД объяснило задержания за одиночные пикеты продолжающимися «карантинными мерами»

10.03 / “Блумберг” предсказал бунты пустых кастрюль в России и Турции – Что ждет Казахстан?

09.02 / Мнение: О «чёрной полосе» у Владимира Путина

17.07 / Подписчики Ольги Бузовой не могут определить, есть ли у неё грудь

08.04 / Медики назвали продукты, разрушающие слизистую оболочку кишечника

16.02 / Казнь после смерти

20.07 / Ученые считают похищения инопланетянами обычными осознанными снами

26.08 / Екатерина Климова воссоединилась с бывшим мужем на выпускном дочери

02.10 / Диетолог назвал самый полезный для здоровья ягодный сок

09.12 / “Что вы транслируете миру”: Альбина Джанабаева вызвала критику хейтеров за рассуждения о молодости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика