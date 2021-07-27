 

Песков пообещал прочесть книгу Мендель

27.07.2021, 17:42, Новости дня
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Песков заявил, что “конечно, обязательно ознакомится” с книгой, когда получит ее. 

Ранее сегодня Мендель заявила, что отправила свою книгу “Каждый из нас президент” “от бывшего пресс-секретаря президента Украины пресс-секретарю президента России”. По ее мнению, Пескову “будет полезно узнать, что в мире существует не только его точка зрения”.

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу об украинской политике. Она рассказывала, что герой книги – украинка, которая родилась перед развалом СССР в русскоговорящем городе, которая “хорошо прочувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но училась у западного мира”.

Книга вышла в печать 11 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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