 

Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт

27.07.2021, 17:42, Новости дня
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Для приготовления теста понадобится:

два яйца комнатной температуры 
2 ст. л. сахара;
0,5 ч. л. соли;
0,5 л кефира;
300 г просеянной пшеничной муки;
0,5 ч. л. соды
250 мл воды:
2 ст. л. растительного масла.

По словам эксперта, из этого количества продуктов получается примерно 20 блинов.

“В посуду, где будем замешивать тесто, разбиваем два яйца. Добавляем сахар, соль и с помощью венчика взбиваем. Далее вливаем 250 мл кефира. Он должен быть комнатной температуры”, – описала процесс кулинарный блогер.

После этого в емкость необходимо добавить 300 г просеянной муки. По словам блогера, это придаст тесту пышность и мягкость. Получившуюся смесь нужно снова взбить венчиком и добавить остатки кефира, стремясь сделать тесто однородным.

“Далее вскипятить 250 мл воды и растворить в ней соду. Воду с содой выливаем в тесто, перемешиваем Затем выливаем растительного масла и еще раз перемешиваем”, – описала следующий этап кулинар.

Готовое тесто для блинов по плотности должно напоминать жидкую сметану.

Перед тем, как жарить блины, сковороду нужно хорошо прогреть и равномерно смазать ее поверхность небольшим количеством растительного масла.

“Чтобы на поверхности блинов образовались дырочки, нужно выпекать их на очень горячей сковороде”, – подчеркнула эксперт. 

ВИДЕОВидео: Готовим с Мариной Адамович / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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