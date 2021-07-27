Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
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Для приготовления теста понадобится:
два яйца комнатной температуры
2 ст. л. сахара;
0,5 ч. л. соли;
0,5 л кефира;
300 г просеянной пшеничной муки;
0,5 ч. л. соды
250 мл воды:
2 ст. л. растительного масла.
По словам эксперта, из этого количества продуктов получается примерно 20 блинов.
“В посуду, где будем замешивать тесто, разбиваем два яйца. Добавляем сахар, соль и с помощью венчика взбиваем. Далее вливаем 250 мл кефира. Он должен быть комнатной температуры”, – описала процесс кулинарный блогер.
После этого в емкость необходимо добавить 300 г просеянной муки. По словам блогера, это придаст тесту пышность и мягкость. Получившуюся смесь нужно снова взбить венчиком и добавить остатки кефира, стремясь сделать тесто однородным.
“Далее вскипятить 250 мл воды и растворить в ней соду. Воду с содой выливаем в тесто, перемешиваем Затем выливаем растительного масла и еще раз перемешиваем”, – описала следующий этап кулинар.
Готовое тесто для блинов по плотности должно напоминать жидкую сметану.
Перед тем, как жарить блины, сковороду нужно хорошо прогреть и равномерно смазать ее поверхность небольшим количеством растительного масла.
“Чтобы на поверхности блинов образовались дырочки, нужно выпекать их на очень горячей сковороде”, – подчеркнула эксперт.
ВИДЕОВидео: Готовим с Мариной Адамович / YouTube
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