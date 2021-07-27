 

Америка запрещает поставки самых мощных игровых компьютеров

27.07.2021, 17:40, Новости дня
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В первого июля текущего года на территории штата Калифорния (США) начали действовать новые стандарты по энергосбережению, которые ограничивают возможности поставщиков электронных устройств.

Аналогичные нормы начали действовать еще в нескольких штатах, сообщают источники. В связи с этим даже компания Dell заявила, что будет постепенно сворачивать продажи своих игровых персональных компьютеров на территории США. А в тех штатах, где уже установлены драконовские правила, игровые ПК сегодня не продаются.

Проблема в том, что введен прямой запрет на производство и продажу устройств, не соответствующих нормам энергосбережения, говорят эксперты. Геймерские устройства попадают под раздачу в первую очередь.



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