Америка запрещает поставки самых мощных игровых компьютеров

В первого июля текущего года на территории штата Калифорния (США) начали действовать новые стандарты по энергосбережению, которые ограничивают возможности поставщиков электронных устройств.

Аналогичные нормы начали действовать еще в нескольких штатах, сообщают источники. В связи с этим даже компания Dell заявила, что будет постепенно сворачивать продажи своих игровых персональных компьютеров на территории США. А в тех штатах, где уже установлены драконовские правила, игровые ПК сегодня не продаются.

Проблема в том, что введен прямой запрет на производство и продажу устройств, не соответствующих нормам энергосбережения, говорят эксперты. Геймерские устройства попадают под раздачу в первую очередь.