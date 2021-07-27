Песков считает низкий темп вакцинации главной причиной роста коронавируса в России

Дмитрий Песков считает, что низкий темп всенародной вакцинации является главной причиной роста количества заражённых коронавирусом на территории России. Помочь может только коллективный иммунитет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что только вакцинация подавляющего большинства Россиян позволит сократить и, в последствии, полностью подавить распространение пандемии в России. Пока темпы недостаточно высоки, чтобы у людей начался вырабатываться коллективный иммунитет. Именно поэтому не исключён рост числа заболевших и тяжёлых последствий у переболевших вирусом.

С мнением Дмитрия Пескова согласны и многие научные деятели, которые утверждают о необходимости вакцинировать как минимум 60% граждан России, чтобы справиться с болезнью. При этом вакцина может быть любой из имеющихся, так как на территории страны уже официально зарегистрированы 4 лекарственных препарата от коронавируса, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».