В Японии планируют запустить в космос ракету с секс-игрушками на борту

В Японии планируют до конца лета запустить в космос первую в мире ракету с секс-игрушками на борту. Материал предоставит компания Tenga, специализирующаяся на товарах для взрослых.

Для совершения первого в истории запуска японский производитель интимных принадлежностей заручился поддержкой компании Interstellar Technologies Inc., которая специализируется на космических полётах. Ракета с полезной нагрузкой до 1 тонны стартует с космодрома в Хоккайдо и поднимется на высоту 100 километров. Именно там секс-игрушки, предназначенные для мужчин, начнут свою работу. Датчики, находящиеся в них, будут передавать всю необходимую информацию на Землю. Таким образом, создатели смогут проверить, как именно их техника ведёт себя в условиях слабой гравитации.

В будущем, уверены представители бренда Tenga, они смогут создать самые передовые секс-игрушки для людей, которые решат отправиться в космос. Это станет совершенно новым витком в индустрии интимного удовольствия. Всё дело в появлении космического туризма, который позволит летать на околоземную орбиту без особых трудностей. В Японии уверены, что с ростом популярности такого отдыха у людей появиться потребность в удовлетворении сексуальных желаний в невесомости.

Источник: newizv.ru