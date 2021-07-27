 

В Японии планируют запустить в космос ракету с секс-игрушками на борту

27.07.2021, 17:38, Разное
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В Японии планируют до конца лета запустить в космос первую в мире ракету с секс-игрушками на борту. Материал предоставит компания Tenga, специализирующаяся на товарах для взрослых.
Для совершения первого в истории запуска японский производитель интимных принадлежностей заручился поддержкой компании Interstellar Technologies Inc., которая специализируется на космических полётах. Ракета с полезной нагрузкой до 1 тонны стартует с космодрома в Хоккайдо и поднимется на высоту 100 километров. Именно там секс-игрушки, предназначенные для мужчин, начнут свою работу. Датчики, находящиеся в них, будут передавать всю необходимую информацию на Землю. Таким образом, создатели смогут проверить, как именно их техника ведёт себя в условиях слабой гравитации.

В будущем, уверены представители бренда Tenga, они смогут создать самые передовые секс-игрушки для людей, которые решат отправиться в космос. Это станет совершенно новым витком в индустрии интимного удовольствия. Всё дело в появлении космического туризма, который позволит летать на околоземную орбиту без особых трудностей. В Японии уверены, что с ростом популярности такого отдыха у людей появиться потребность в удовлетворении сексуальных желаний в невесомости.

Источник: newizv.ru



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