Анастасия Макеева рассказала о постельных сценах с Андреем Паниным: «Он не обращал внимание на наготу»

Актриса Анастасия Макеева пояснила детали постельных сцен с коллегой Андреем Паниным. Она отметила, что актёр вёл себя максимально корректно и не обращал внимание на наготу.

Обнажённые сцены присутствовали в картине «Всадник по имени смерть», в котором актёры играли вместе. Макеева рассказала, что ей было максимально неловко и некомфортно обнажаться перед известным актёром, но он проявил себя как джентльмен и профессионал. Во время съёмок интимных моментов он даже не обращал внимание на обнажённость и вёл себя деликатно. Подобное позволило актрисе расслабиться.

Помимо этого Анастасия Макеева очень лестно отзывается о ныне покойном кумире многих российских зрителей. В частности, она высоко высказывается о манерах Андрея Панина, который ни разу не появился на съёмках в нетрезвом состоянии, при условии, что сам актёр злоупотреблял спиртным, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».