 

Российские гимнастки впервые взяли золото Олимпиады в командных соревнованиях

27.07.2021, 17:32, Разное
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Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые заняла первое место в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио. В последний раз российские спортсменки получали золото в этой дисциплине на Олимпиаде-1992 в испанской Барселоне, выступая за Объединённую команду.

В составе национальной российской команды в финале выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Россиянкам удалось набрать 169,528 балла. Второе место заняли представительницы США, получившие 166,096 балла, а бронза досталась гимнасткам из Великобритании с 164,096 балла, сообщает “Общественная служба новостей”.



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