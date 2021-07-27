 

Кинотеатр “Орбита” на юге Москвы откроется в начале 2022 года

27.07.2021, 17:32, Разное
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В Москве продолжается программа по реконструкции старых кинотеатров. После обновления они превращаются в настоящие районные общественные центры, где можно не только посмотреть кино, но и посетить мастер-классы, выставки и заняться шопингом.

Так, в районе Нагатино-Садовники близки к завершению работы по реконструкции кинотеатра “Орбита”, который был построен в 1960-х годах. Обновленное здание введут в эксплуатацию в начале 2022 года. В настоящий момент здесь идут фасадные работы, а также прокладывают внутренние инженерные системы.

“Ведутся работы по монтажу металлических фахверковых конструкций центрального входа, закончен монтаж зенитного фонаря. Закончены работы по устройству кровли”, – сообщили в пресс-службе компании ADG group, которая является инвестором проекта.

Все дефекты железобетонных конструкций старого здания были устранены. Трещины, сколы и поры, которые образовались в процессе эксплуатации под высоким давлением заполнили спецсоставом.

Первый подобный центр был создан на базе советского кинотеатра “Ангара”. Он открылся в ноябре 2019 года. Также обновлены кинотеатры “Эльбрус”, “Будапешт”, “Нева”, “Рассвет”, “Марс”, “Высота” и “Саяны”. Проект реконструкции устаревших московских кинотеатров назвали “Место встречи”.

Кстати, недавно завершилась реконструкция кинотеатра “София”. Это здание перестроили — с расширением и заменой несущих строительных конструкций. Площадь кинотеатра увеличилась с 57,55 до 65,61 тысячи квадратных метров. Здание четырехэтажное с двумя подземными уровнями.

Ранее “Дни.ру” подробно писали и о реконструкции кинотеатра “Форум”, который находится в Мещанском районе столицы. Это здание имеет статус объекта культурного наследия.

Сохранившаяся часть строения будет максимально универсальной — в ней сможет расположиться культурное или общественное пространство. В 2021 году должно было начаться возведение новой части здания. В ней будут находиться офисные помещения и выставочные пространства. Ввести в эксплуатацию весь комплекс планируется в конце 2022 года.



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