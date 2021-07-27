На Олимпиаде в Токио российский борец проиграл трансгендеру из США

В соревнованиях по вольной борьбе в весе до 57 килограммов россиянин Джавад Бачлоев уступил американцу Стивену Бигенхайму. Бигенхайм стал первым борцом-трансгендером за всю историю олимпиад и сразу же удостоился золотой медали.

До того как стать борцом Стейси Бигенхайм работала сотрудником полиции в Миннесоте. Год назад она решила оставить карьеру в полицейском департаменте Миннеаполиса и посвятить свою жизнь спорту. Бигенхайм прошла гормональную терапию и совершила трансгендерный переход, так как всегда хотела соревноваться только с мужчинами. По результатам национального отбора Стивен Бигенхайм завоевал путевку на Олимпиаду в Токио.

На пути к финалу американский борец одолел опытных противников из Грузии и Армении. А спортсмен из Азербайджана отказался от поединка с американцем по религиозным соображениям. В финале соревнований Бигенхайм в непродолжительной борьбе одолел россиянина Джавада Бачлоева. Американский спортсмен провел серию эффектных бросков и зафиксировал свою победу удушающим приемом с помощью колена.

Российский борец после награждения не смог сдержать слез и сразу же снял серебряную медаль. Свое выступление Бачлоев назвал позором всего рода и попросил представителей СМИ не сообщать о случившемся его родственникам в Дагестане. В олимпийском комитете России победу американского трансгендера назвали грязным приемом и пообещали опротестовать результат соревнований в спортивном суде в Лозанне.

—