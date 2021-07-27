 

Путин поучаствует в открытии движения по новому Байкальскому тоннелю

27.07.2021, 17:30, Новости дня
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В запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю примет участие президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

«28 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта Российской Федерации: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Республике Бурятия», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Тоннель начали строить в 2014 году в рамках проекта развития БАМа и Транссиба, проект реализуется в соответствии с поручениями президента и кабмина.

Первый однопутный Байкальский тоннель возвели в 1985 году, это одно из самых «узких» мест БАМа, из-за чего поезда на перегоне Дельбичинда – Дабан могут простаивать. Теперь же движение станет двухпутным. Под землей проложили дорогу в сложных геологических условиях длиной в 6682 метра. Скорость проходки достигала 300 метров в месяц. Тоннель залегает на глубине 300 метров.

На строительстве задействовали 1,5 тыс. человек и свыше 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. 



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