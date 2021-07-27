Губерниев объяснил причину чреды побед российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Причина успешного выступления российской команды на Олимпиаде в Токио кроется в ее хорошей подготовке, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя золотые медали наших спортсменов на Олимпийских играх–2020.

Женская сборная РФ по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. Таким образом девушки принесли стране шестую по счету золотую медаль на Играх в Токио.

«Мы сейчас переживаем возрождение явления «всероссийской прухи». А когда начинается всероссийская пруха, нас не остановить! У нас выросло прекрасное молодое поколение спортсменов. Я горжусь своей страной и этим поколением. Мы выиграем еще немало золотых наград на этой Олимпиаде», – говорит Губерниев.

При этом он призывает пока не подсчитывать общекомандный зачет, поскольку без легкой атлетики это сделать очень трудно. Поэтому, по его словам, пока следует отдельно радоваться каждой победе, очередной медали, делать максимум для развития спорта, в том числе и детского, потому что после Олимпиады появится очень много желающих попробовать себя в том или ином виде спорта.

«Не важно, что это, тхэквондо, гимнастика – нужно помогать массовому спорту. А причина такой прухи очень простая: у нас готовая команда. Я еще ранее говорил, что в эпоху ковида сильные станут сильнее, а слабые – слабее. Мы – сильные», – заключил собеседник.

Напомним, первую золотую медаль на Олимпийских играх–2020 РФ принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Позже золото стране завоевали гимнасты в командном турнире, а сборная по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета, досрочно обеспечив себе первое место. Кроме того, золото и серебро принесли стране российские фехтовальщицы и пловцы.