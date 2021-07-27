 

Исполнительница клипа «Экспонат» подала на Шнурова в суд по спору за исполнительские отчисления

27.07.2021, 17:10, Новости дня
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Бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс подала в суд на певца Сергея Шнурова с требованием взыскать 19,5 млн рублей исполнительских отчислений, сообщил адвокат артистки Роман Лалаян.

«Иск заявлен на 19,млн рублей, но эта сумма не окончательная, она будет скорректирована, когда все площадки пришлют данные об исполнении», – отметил адвокат РИА «Новости».

Истец до заявления пытался договориться в досудебном порядке со Шнуровым, но сторона певца заявила, что Вокс якобы передала право на отчисления по 39 песням за 1 тыс. рублей. «Она такой договор не подписывала», – сказал Лалаян.

По его словам, речь идет об исполнительских отчислениях, а не авторских правах.

В Хамовническом суде Москвы сообщили, что иск зарегистрирован, но решение о принятии его к производству пока не принято.

Вокс трудилась в «Ленинграде» свыше трех лет, она исполнила песню «Экспонат», клип на песню собрал свыше 60 млн просмотров на YouTube. В 2016 году Вокс покинула группу для сольной карьеры. В «Ленинграде» заявляли, что Шнуров уволил певицу.



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