Сара Фергюсон о принцессе Диане и о том, почему ее не позвали на свадьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Бывшая невестка королевы Елизаветы II, экс-супруга ее сына, принца Эндрю на этой неделе уже несколько раз появлялась в британских СМИ с большими интервью. Фергюсон уже стала гостьей шоу “Доброе утро, Британия”, поговорила с журналистом издания People и украсила собой обложку нового номера Town & Country. Такая активность 61-летней мамы принцесс Беатрис и Евгении связана в первую очередь со скорым выходом в свет ее первого романа Her Heart for a Compass (до этого она занималась детской литературой). Но говорила леди Сара не только о своем творчестве. Конечно, журналисты не смогли обойти тему дружбы Сары с принцессой Дианой.

Невестки королевы Великобритании были очень близки, хоть и сильно отличались друг от друга. Ферги, как прозвали Сару британские газеты, по мнению общественности, была бунтаркой, недостаточно чтила королевские традиции и ее смелую манеру поведения чаще называли “вульгарной”, чем очаровательной. На фоне сдержанной и скромной Дианы герцогиня Сара выглядела особенно дерзко.

Диану всегда изображали святой, а меня – грешницей. Но “плохая Ферги” продала ужасно много газет, – говорит Сара.

Сара Фергюсон и Диана Спенсер, 1987 год

И Сара, и Диана расстались со своими мужьями-принцами, причем обе в 1996 году. В это же время некогда лучшие подруги, которые всегда поддерживали друг друга, перестали общаться. По одной из версий, причиной размолвки стала автобиография Ферги, которую она выпустила осенью того же года, и в ней Сара уж очень много внимания уделила Диане. Например, та упомянула, что взяла поносить туфли Дианы, после чего у нее появился грибок.

Они так и не успели помириться – 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе. Но, как сейчас рассказывает Сара, за сутки до своей гибели Диана Спенсер звонила их общей знакомой и искала ее, чтобы поговорить.

За день до смерти она позвонила моей подруге и сказала: “Где эта Рыжая? Я хочу с ней поговорить, – сказала Сара на шоу “Доброе утро, Британия”.

Принцесса Диана с детьми, Сара Фергюсон и королева-мать Елизавета, 1989 год

Отношения со всей британской королевской семьей у Сары еще долгое время были натянутыми. Лишившись титула Ее Высочества, она все же осталась герцогиней Йоркской, а сейчас продолжает жить в своей прежней резиденции вместе с бывшим мужем. Но приглашение на свадьбу старшего сына Дианы и принца Чарльза принца Уильяма и Кейт Миддлтон герцогиня так и не получила. Это решение двора нисколько не удивило Ферги, она не возмущалась и не оспаривала его.

Не думаю, что я была достойна пойти на их свадьбу. На самом деле я поехала в Таиланд, чтобы быть подальше от всего этого и попытаться прийти в себя, – рассказала герцогиня в интервью.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в день свадьбы

Одной из причин исключения Сары Фергюсон из списка гостей считается ее общение с репортерами. Якоба Сара пообещала журналисту News of the World всего за 700 тысяч долларов устроить встречу с принцем Эндрю. Эти слухи так и не подтвердились, и может быть поэтому, спустя семь лет, Сара Фергюсон все-таки попала на королевскую свадьбу, став одной из гостьей церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл.

Это было очень любезно с их стороны, и я не могу перестать их благодарить за этот великолепный жест, – сказала Фергюсон.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Сара также призналась, что когда она появилась на свадьбе Гарри и Меган и услышала, как кто-то из толпы крикнул ей “Ферги”, была растрогана до слез:

Когда я пришла, я думала о Диане и о своих родителях. Я думаю, что Диана гордилась бы своими мальчиками, и очень гордилась бы Меган и Кэтрин. Она бы захотела обнять их и сказать, что у них все отлично получается… Я очень скучаю по ней. Никто не заставлял меня смеяться так, как Диана. Она испытывала к людям удивительное сострадание, – сказала Сара Фергюсон.Кстати, Сара Фергюсон, долгие годы близко зная Диану и будучи частью королевской семьи, предложила создателям сериала “Корона” свою помощь в качестве консультанта, но те отказались от ее услуг.

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Публикация от TOWN&COUNTRY (@townandcountrymag)