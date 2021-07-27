 

Квин вернулась в Украину

27.07.2021, 16:46, Новости дня
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Об этом пресс-служба посольства сообщила в Facebook. 

В дипмиссии опубликовали фото Квин и заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, который во время отсутствия Квин временно возглавлял посольство. 

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10159172672311936

Сегодня – последний полный день пребывания Кента в Киеве, уточнили в дипмиссии. 

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10159172356206936

Контекст:Постоянного посла Штатов в Киеве нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент Дональд Трамп отозвал Мари Йованович. 

Квин сменила на посту Уильяма Тейлора, который выполнял обязанности временного поверенного в делах США после отставки Йованович. По американским законам, срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней. 

Кент говорил после приезда в Украину в июле, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели. По данным СМИ, сейчас США рассматривают две кандидатуры на пост главы димпмиссии в Киеве. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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