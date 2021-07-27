 

Лиев: Украина только открывается для стран Персидского залива, большие туристические потоки впереди. Для нашего турбизнеса это “волшебный пендаль”

27.07.2021, 16:46, Новости дня
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Этим летом улицы Киева, Львова и даже Буковель заполонили туристы из стран Персидского залива. Кажется, что они повсюду.

Мы замечаем то, что отличается от нашей культуры, и это нормально. Поэтому, когда в Киеве за день увидим 10 женщин в парандже, у нас сложится впечатление, что их очень много.

У меня также создается впечатление, что арабских туристов много. Но стоит смотреть на цифры. В Украину прибывает максимум 200 туристов из Персидского залива в сутки. Тогда как, например, из Молдовы, в 20 раз больше. Однако молдаван или поляков мы не замечаем, они сливаются с другими прохожими.

Несколько фактов о въезде в Украину иностранцев за первое полугодие 2021 года, по данным Ассоциации индустрии гостеприимства Украины:

Беларусь – 673 тыс.;
Молдова – 1270 тыс.;
Польша – 411 тыс.;
Румыния – 256 тыс.;
Турция – 108 тыс.;
Венгрия – 274 тыс.;
Израиль – 114 тыс.;
Германия – 93 тыс.;
Литва – 51 тыс.;
Великобритания – 49 тыс.;
Азербайджан – 32 тыс.;
Саудовская Аравия – 5 тыс.;
ОАЭ – 5 тыс.;
Катар – 4 тыс.

Действительно, есть рост потока из стран Персидского залива, рост почти в три раза. Это связано с упрощением визового режима и налаживанием регулярного авиасообщения.

В общем, Саудовская Аравия была достаточно закрытая страна длительное время. Въезд и выезд был довольно ограничен и в принципе таким остается до сих пор. Однако изменения происходят, и страна постепенно начинает открываться для внешнего мира. И хотя многие страны все еще закрыты для Саудовской Аравии, Украина уже нет.

Я уверен, что туристическая Украина только начинает открываться для стран Персидского залива, большие туристические потоки впереди и к этому надо готовиться. Здесь речь и о сервисе, и о качестве – попробуйте найти гида с арабским языком во Львове или Киеве, уже молчу о Черновцах или Дрогобыче. Заведения с халяльной едой. Отели с местом для Намаза (молитвы). Безалкогольная, семейная атмосфера. Биде в уборных…

Да, туристы из этих стран состоятельные и тратят много, но они требовательные и у них есть особенные потребности.

Это интересный вызов для турбизнеса Украины, очередной “волшебный пендаль”.

Источник: Александр Лиев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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