 

У стоматолога из Ровно, которую подозревают в избиении детей, забрали лицензию – прокуратура

27.07.2021, 16:46, Новости дня
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Отмечается, что во время расследования ведомство получило информацию о нарушении закона по лицензионным условиям медицинской практики. Министерство здравоохранения провело внеплановую проверку.

“Выявленные нарушения стоматологом устранены ни были, что стало основанием, по результатам инициированной прокурором повторной внеплановой проверки, для издания министром здравоохранения приказа об аннулировании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике”, – говорится в сообщении. 

В Ровенском городском суде продолжается рассмотрение уголовного производства в отношении Кравчук.

Контекст:

Скандал с участием дантистки начался в феврале 2021 года, после того, как две женщины обратились в полицию с жалобами на нее: у детей после визита к Кравчук были травмы. Одному ребенку восемь лет, второму – пять.

В интернете было опубликовано старое видео из ровенской клиники “Голливуд” (Кравчук уволили из нее еще до скандала, сейчас у нее своя клиника Only Kids), на котором врач трясет ребенка, грубо зажимает ему руки, хватает за шею. Видео получило широкий резонанс.

После этого в полицию обратились родители еще троих детей в возрасте от трех до шести лет.

18 февраля Кравчук сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 126 (умышленное нанесение легких телесных повреждений и побои) Уголовного кодекса Украины. Также проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Врач вину не признает.

22 февраля суд в Ровно избрал Кравчук меру пресечения в виде личного обязательства.

В июне издание “Четвертая власть”выяснило, что стоматолог Кравчук продолжает работать и очередь к ней расписана на две недели вперед. Пресс-секретарь прокуратуры Ровенской области Оксана Жужельская сказала, что стоматолог работает законно – суд не запрещал ей работать, а проверка показала, что с лицензией у врача все в порядке. Ранее в Минздраве заявляли, что у Кравчук нет лицензии на работу с детьми. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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