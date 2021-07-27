 

В Офисе президента рассказали, почему на самом деле Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости

27.07.2021, 16:46, Новости дня
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В заявлении пресс-службы отмечается, что они считают некорректной саму форму выражения позиции со стороны Муравицкого.

Речь идет о публикации двух роликов, размещенных 20 июля на странице музыканта в Instagram – на первом видео артист показал оскорбляющий жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя поправки к языковому закону.

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Публикация от MURIK GREEN GREY (@murik_greengrey)

Также представители ОП назвали непродуктивным желанием музыкантов из Green Grey привлечь к себе внимание на конфликте, который считают “раздутым”.

Контекст:

Рок-группа Green Grey была основана весной 1993 года. Музыканты ежегодно отмечают день рождения группы 30 мая. За годы существования коллектива было выпущено шесть студийных и один концертный альбом.

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна будет праздновать 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости.

27 июля Diezel из Green Grey заявил, что коллектив в конце мая коллектив получил предложение от Офиса президента принять участие в концерте, посвященном 30-летию со Дня Независимости Украины, но спустя время музыканты узнали, что исключены из списка участников. По мнению Яценко, причиной отстранения от участия в концерте стало то, что они “не вписываются в концепцию праздника” из-за своих песен на русском языке.

В свою очередь пользователи сети предположили, что отстранение могло быть связано с позицией второго участника группы Муравицкого относительно поправок к языковому закону, которые касаются дубляжа фильмов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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