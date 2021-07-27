В Украине увеличилось число уголовных производств, связанных с янтарем – экологическая прокуратура

“Не перестали [копать и вывозить], но количество уголовных производств увеличилось. В 2020 году правоохранительными органами в суд направлено 50 обвинительных актов по уголовным производствах, связанных с незаконной добычей и оборотом янтаря, в этом году – уже 51”, – сказал он.

Глава СЭП привел пример спецоперации, которая в мае и июне проводилась Службой безопасности Украины в отношении копателей янтаря.

“Во время 67 обысков в нескольких областях и столице изъято 1,7 тонн камня общей стоимостью более 30 млн грн, 40 мотопомп. По данным следствия, группировка занималась добычей и покупкой янтаря крупных фракций в Ровенской области, а затем переправляло его на Ближний Восток и в Восточную Азию”, – отметил Мельник.

По его словам, организованные группы по заработке на янтаре выявлены также в Волынской области.

“Всего на начало июля этого года правоохранительные органы расследуют 148 уголовных производств указанной категории”, – объяснил глава экологической прокуратуры.

Он подчеркнул, что в конце 2019 года была изменена законодательная база, и теперь за незаконную добычу, обработку и перевозку янтаря, происхождение которого не подтверждается документами, “отвечать все равно придется”, даже если речь идет о пол-килограмме янтаря.

Контекст:

Незаконную добычу янтаря фиксировали в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

В августе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия.

2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря. Правительственный законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Зеленский подписал закон 27 декабря. Документ ввел единые разрешения на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы.

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