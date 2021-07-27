 

Insider – в США новых случаев COVID-19 снова больше, чем в Индии

27.07.2021, 16:41, Новости дня
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Несмотря на кампанию по вакцинации, в которой уже приняли участие почти половина американцев, в США снова много заболевших COVID-19. Дело в «дельта»-штамме, на долю которого приходится больше 83% случаев. При этом число новых заболевших больше в тех районах, где ниже охват населения вакциной, отмечает Insider.


Reuters

Впервые с тех пор, как в США вакцины стали широко доступны, Штаты превзошли Индию по числу новых случаев COVID-19 в день, пишет Insider. 24 июля в США зарегистрировано более 63 тыс. новых случаев заболевания, а в Индии — около 40 тыс. В прошлый раз, 30 марта, число заболеваний в США было выше, чем в Индии. 

Как показывает статистика, заболеваемость коронавирусом растёт в 90% административных точек США и самый большой рост там, где самый низкий уровень вакцинации. К тому же вариант «дельта» сейчас преобладает в США, на его долю приходится 83,2% заболевших.

В некоторых штатах, например в Калифорнии и Нью-Йорке, ввели обязательную вакцинацию для сотрудников отдельных сфер. Но в целом в США привиты лишь 49% населения, и власти предполагают, что распространение заболевания будет расти в тех районах, где самый низкий уровень вакцинации. А значит, у вируса будет больше возможностей мутировать, пишет Insider. 



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