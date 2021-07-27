Ракова: Уровень безработицы в Москве снизился в 2,5 раза

Московская служба занятости в 2020 году трудоустроила 178 тысяч человек. Сейчас уровень безработицы в Москве составляет всего 0,56%, за полгода он снизился почти в 2,5 раза, уточнила Ракова.

“Карьерные консультанты уделяют максимум времени составлению резюме кандидатов, подбору подходящих вакансий, организации собеседований и взаимодействию с работодателями”, — добавила заммэра.

Основной приоритет столичной службы занятости – оказание качественных услуг и трудоустройство обратившихся. По словам Раковой, с начала 2021 года работу получили 52 тысячи человек.

Новым инструментом для трудоустройства стали открытые массовые наборы. На площадке центра занятости можно пройти собеседование. Соискателю помогут карьерные специалисты.

Московская служба занятости предоставляет поддержку специалистов, дает актуальную информацию о рынке труда, процессе трудоустройства. Жители столицы могут воспользоваться постоянно пополняемой базой вакансий – с конца 2020 года предложений по работе стало больше на 40% – это 380 тысяч вакансий.

Активно развиваются альтернативные формы занятости – фриланс, самозанятость, работа парт-тайм. Москвичи могут легализовать собственное дело, организовать собственный график.

Для желающих начать свой бизнес открыты двери флагманского офиса “Моя работа” на Шабаловке. Специалисты обучат ведению собственного дела, дадут полную информацию о самозанятости.

С начала текущего года зарегистрировались самозанятыми и открыли собственное дело более 3,7 тысячи человек. Это свидетельствует об эффективности столичных карьерных центров.

Московская служба занятости является крупнейшим государственным кадровым оператором по поиску работы. Она состоит из 57 отделов трудоустройства, из них 52 расположено в центрах госуслуг “Мои документы”.