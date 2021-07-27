 

Ракова: Уровень безработицы в Москве снизился в 2,5 раза

27.07.2021, 16:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Московская служба занятости в 2020 году трудоустроила 178 тысяч человек. Сейчас уровень безработицы в Москве составляет всего 0,56%, за полгода он снизился почти в 2,5 раза, уточнила Ракова.

“Карьерные консультанты уделяют максимум времени составлению резюме кандидатов, подбору подходящих вакансий, организации собеседований и взаимодействию с работодателями”, — добавила заммэра.

Основной приоритет столичной службы занятости – оказание качественных услуг и трудоустройство обратившихся. По словам Раковой, с начала 2021 года работу получили 52 тысячи человек.

Новым инструментом для трудоустройства стали открытые массовые наборы. На площадке центра занятости можно пройти собеседование. Соискателю помогут карьерные специалисты.

Московская служба занятости предоставляет поддержку специалистов, дает актуальную информацию о рынке труда, процессе трудоустройства. Жители столицы могут воспользоваться постоянно пополняемой базой вакансий – с конца 2020 года предложений по работе стало больше на 40% – это 380 тысяч вакансий.

Активно развиваются альтернативные формы занятости – фриланс, самозанятость, работа парт-тайм. Москвичи могут легализовать собственное дело, организовать собственный график.

Для желающих начать свой бизнес открыты двери флагманского офиса “Моя работа” на Шабаловке. Специалисты обучат ведению собственного дела, дадут полную информацию о самозанятости.

С начала текущего года зарегистрировались самозанятыми и открыли собственное дело более 3,7 тысячи человек. Это свидетельствует об эффективности столичных карьерных центров.

Московская служба занятости является крупнейшим государственным кадровым оператором по поиску работы. Она состоит из 57 отделов трудоустройства, из них 52 расположено в центрах госуслуг “Мои документы”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.10 / Мнение: СВР предупреждает о новой цветной революции в Молдавии

12.04 / Caviar выпустила iPhone 12 в честь Илона Маска, Юрия Гагарина, Сергея Королёва, Нила Армстронга и Джеффа Безоса

10.06 / В Россию привезли компактный флагманский смартфон ASUS ZenFone 8 и Zenfone 8 Flip

09.06 / За 30 минут прополки огорода сжигается 150 калорий: как садоводство заменяет тренировки

26.06 / Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за полминуты

01.09 / Летал ли Даждьбог на ракете?

15.07 / В Подмосковье полиция рассекретила деятельность семьи сутенеров

15.08 / Ученые объяснили многообразие видов на Земле внеземным воздействием

27.07 / “Не было лета солнечнее”: Лиза Арзамасова впечатлила поклонников стильным образом

08.01 / Дом Барановской – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика