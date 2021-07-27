Безопасные выборы: инициативу “Единой России” поддержали пять партий

“Вне зависимости от политических взглядов участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан. Действительно ответственные политические силы не имеют права игнорировать это во время избирательной кампании”, – сказал сенатор.

Зампред Центризбиркома Николай Булаев назвал инициативу “ЕР” правильной и своевременной. ЦИК поддерживает подписание соглашения, добавил он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выступающие против соглашения партии занимают разрушительную позицию. “Нас объединяет борьба за здоровье наших граждан”, – подчеркнул он.

Глава партии “Родина”, депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал все политсилы присоединиться к соглашению. В “Гражданской платформе” заверили, что будут выполнять все договоренности.

“Единая Россия” 20 июля призвала все партии поддержать соглашение “За безопасные выборы!”. Политсилам предлагается осознанно подойти к организации избирательного процесса: соблюдать антиковидные нормы, свести количество массовых мероприятий к минимуму, обеспечить кандидатов, агитаторов и членов избирательных штабов средствами индивидуальной защиты.

Выборы в Государственную Думу назначены на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Также состоятся региональные и муниципальные кампании.