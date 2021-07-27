Альфа-банк будет использовать Евгения Понасенкова в рекламе дешёвых банковских продуктов

Правление Альфа-банка раскрыло список банковских продуктов, которые будет рекламировать новый «внештатный консультант банка по эстетике», Евгений Понасенков. Прежде всего, это наиболее дешёвые предложения.

«Маэстро показал себя непревзойдённым мастером эстетизации дешёвого. Когда мы проводили клиентские фокус-группы по кандидатурам на роль лица банка, то на вопрос, с каким словом ассоциируется у наших клиентов Евгений, мы часто слышали ответ «дёшево», или «дешёвка». Вот поэтому мы и выбрали его», – рассказали в службе маркетинга банка.

Теперь у Альфа-банка есть лица для всех ценовых сегментов. Нишу дорогих продуктов «закрывает» рэпер Моргенштерн с его образом утопающего в золоте сибарита. Понасенков же возьмёт на себя, например, кредитные карты для бюджетников с лимитом в 12 тысяч рублей и продукт «кредит до зарплаты» со ставкой 1% в день.

«Этим выбором мы показываем клиентам, что дешёвое – не значит некрасивое или неэстетичное. Поэтому, кстати, мы сделали кредитку для бюджетников в престижном «золотом» дизайне. Платиновый дизайн мы планируем запустить для коллабораций со службами доставки, на эти карты курьеры будут получать зарплату», – сообщил шеф Департамента необеспеченной клиентуры Алёна Иванова.

В рамках ещё одной колаборации Альфа-банк будет использовать Евгения Понасенкова в рекламе онлайн-сервиса по прокату элитных костюмов, и, возможно, престижных автомобилей.

Сам Маэстро заявил, что в этой работе его интересует не столько финансовое вознаграждение, сколько возможность ненадолго окунуться в атмосферу богатства и успеха.

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