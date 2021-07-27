Тхэквондист Ларин принес сборной РФ седьмое золото на Играх

Российский спортсмен Владислав Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду в Токио.

Ларин в финале весовой категории более 80 килограммов победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9, передает РИА «Новости».

Это был последний вид программы турнира по тхэквондо на этих Играх. Российская сборная по тхэквондо первый раз в истории победила в медальном зачете, команда обеспечила досрочно себе первое место.

Российские спортсмены завоевали в этом виде спорта две золотых медали, одну серебряную и одну бронзовую. Чемпионом Игр также стал Максим Храмцов в весовой категории до 80 килограммов, серебряным призером – Татьяна Минина (до 57 кг), а бронзовым – Михаил Артамонов (до 58 кг).