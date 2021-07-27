Бывшая пресс-секретарь Зеленского отправила свою книгу Пескову

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27.07.2021, 16:16, Новости дня
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Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправила экземпляр своей книги пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, заявив, что хочет донести до него «позиции, которые важно знать об Украине».

«Дмитрий Сергеевич, решила прислать вам свою книгу «Каждый из нас президент», как от бывшего пресс-секретаря президента Украины пресс-секретарю президента России. Возможно, вам будет интересно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения», – сказала Мендель в видеообращении к Пескову в Instagram.

При этом на видео она подписывает соответствующую книгу. Опубликованное видео Мендель подписала: «Решила направить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?».

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Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Ранее Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова. Об увольнении Мендель СМИ сообщали еще в конце апреля. До этого в прессе говорили, что Мендель писала заявление об увольнении уже в третий раз, два из них ей не подписали.

Мендель стала пресс-секретарем украинского лидера после его победы на выборах, при этом у журналистского сообщества были к ней претензии.



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