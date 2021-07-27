Таранившего американский крейсер «Йорктаун» контр-адмирала похоронили в Москве

Контр-адмирал Владимир Богдашин, командовавший в 1988 году сторожевым кораблем «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод СССР американский крейсер «Йорктаун», похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Бывший командующий ЧФ экс-начальник главного штаба ВМФ РФ и первый замкомандующего флота Виктор Кравченко на церемонии прощания назвал Богдашина заслуженным человеком в Советском и Российском флоте, который прошел славный путь, передает РИА «Новости».

По его словам, одной из важнейших заслуг Богдашина было то, что благодаря ему флот смог «подружиться» с правительством Москвы, чтобы при его помощи организовать ремонт и модернизацию крейсера «Москва». «Благодаря ему флот возродился и до сих пор носит городе имя Краснознаменный Черноморский флот. Это заслуга и Владимира Ивановича Богдашина», – сказал Кравченко.

В свою очередь председатель московской Федерации профсоюзов, учебно-исследовательским центром которой до смерти руководил Богдашин, Михаил Антонцев отметил, что Богдашин «не знал слова «не получится, не удастся», он знал слово «надо».

«Владимир Иванович в своей жизни не только служил и совершал героические поступки, но и принимал определенные решения сам. Не всегда он их согласовывал с руководством. Но эти решения позволяют жить, развиваться и могущество Родины нашей усилить», – добавил Антонцев.

Тем временем экс-первый заммэра Москвы Олег Толкачев назвал Богдашина человеком с чистой совестью и высочайшей порядочностью, беззаветными мужеством и отвагой и отметил колоссальный авторитет, которым адмирал обладал на флоте.

В пятницу Богдашин на 70-м году жизни скончался от коронавируса в московской клинике.

Владимир Иванович Богдашин стал широко известен в феврале 1988 года, когда он, командуя сторожевым кораблем Черноморского флота «Беззаветный», тараном вытеснил из советских территориальных вод американский крейсер УРО «Йорктаун» и сопровождавший его эсминец «Кэрон».

Богдашин родился 14 марта 1952 года в Саратовской области. В 1974 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, затем Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. В разные годы служил командиром боевой части на большом противолодочном корабле «Николаев», командиром ракетного крейсера «Москва», заместителем начальника Центрального командного пункта ВМФ по боевому управлению. С 2007 года – в запасе.