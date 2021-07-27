«В год может совершаться в 6 раз больше преступлений, чем показывает статистика»

Социальный проект «Если быть точным» выпустил доклад об уровне преступности в регионах России, и как на него повлияла пандемия.



Самым криминальным регионом РФ оказалась Тыва. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Самым криминальным регионом РФ является Республика Тыва, к такому выводу пришли аналитики социального проекта «Если быть точным» (создан фондом «Нужна помощь»).

Исследователи составили рейтинг регионов РФ за 2020 год по уровню преступности. Чтобы не допустить манипуляций, участники проекта старались использовать показатели преступности, отличные от данных, которые обычно используют ведомства.

Корреспондентка «Новой» обсудила с аналитиком проекта Ксенией Бабихиной уровень преступности в России, как на него повлиял ковид, а также узнала, почему на основе официальных данных сложно делать выводы о реальном числе преступлений.

Ксения Бабихина

— В исследовании приведены данные за 2020 год. Как COVID-19 повлиял на преступность?

— Пандемия и ввод локдауна повлекли за собой снижение уличной преступности. Также международные эксперты отмечают, что отсутствие возможности выйти на улицу приостановило ряд преступлений в сфере организованной преступности, например, преступления, связанные с наркотрафиком или перевозкой нелегальных мигрантов. Такую тенденцию можно было наблюдать во всем мире, в том числе и в России. С другой стороны, в мире увеличилось число киберпреступлений. Среди них как преступления, которые могли быть совершены только в интернете, так и нарушения, которые были совершены посредством интернета (мошенничество и все «службы безопасности»). В пандемию интернетом стали больше пользоваться, а из-за перевода на удаленную работу прибегать к новым технологиям пришлось даже людям, которые раньше обходили их стороной. Все это спровоцировало гигантский рост киберпреступности. При этом надо понимать, что заявления в полицию в таких случаях подают далеко не все.

— В исследовании вы преимущественно изучали уровень преступности в РФ и выделили такой показатель, как «проблемность» регионов. На чем он основан?

— В исследовании мы составили рейтинг регионов по «безопасности», сравнивая их друг с другом по одному набору показателей. Мы основывались на нескольких типах данных: сколько человек погибло и скольким был причинен тяжкий вред здоровью, сколько потерпевших лиц по менее тяжким преступлениям (на 100 тыс. человек населения), сколько расследовано тяжких и особо тяжких преступлений, а также какая доля в регионе несовершеннолетних участников преступлений среди всего детского населения региона.

— Какой регион в РФ самый криминальный и почему?

— Показатели также шли со своим рейтингом. Мы отдавали большее значение параметру «тяжкие и особо тяжкие преступления», так как он наиболее прямо показывает масштаб посягательства на жизнь человека. В результате по этим показателям получилось, что

самый опасный регион в РФ — Республика Тыва.

Ежегодно регион с большим отрывом в нашем «антирейтинге» занимает первые места. В отличие от остальных людей там убивают и причиняют тяжкий вред здоровью наибольшему количеству людей на 100 тысяч человек (более 200 человек на 100 тысяч при среднероссийском показателе в 40 на 100 тысяч — Ред.). Кроме того, там один из самых высоких показателей по участию несовершеннолетних в преступлениях, а также максимальное число потерпевших на 100 тысяч человек даже по менее тяжким преступлениям. По итогу Тыва — самая опасная республика в России.

— Как вы думаете, с чем это может быть связано?

— Во-первых, это самый бедный регион в России, только официально там у трети населения доходы ниже прожиточного минимума. Бедность вносит большую долю в ситуацию с преступностью, так что здесь это один из ключевых факторов. Кроме того, в Тыве большой уровень потребления алкоголя.

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— Помимо Тывы какие регионы РФ наиболее проблемные? Как преступность в них отличается от «самого опасного» региона?

— На верхушке «антирейтинга» постоянно возникает большая часть субъектов Дальневосточного федерального округа. Тыва идет обычно с большим отрывом, следом за ней семь субъектов ДФО (всего их одиннадцать). Это Амурская область, Еврейский автономный округ, Республика Бурятия, Забайкалье, Сахалин, Хабаровский край и Магаданская область. Если ориентироваться на параметры рейтинга, в них погибают много людей, раскрываемость преступлений хуже, а в преступлениях чаще участвуют несовершеннолетние.

— Где в РФ относительно «безопасно»?

— Стоит сделать оговорку, что наш рейтинг составлен на основе зарегистрированных преступлений. Если исходить из официальных данных, самые безопасные —

Белгородская,

Рязанская,

Тульская,

Московская области.

В них небольшое число потерпевших, относительно легких преступлений без тяжкого вреда здоровью. Ниже медианного значения число погибших, низкий уровень преступности среди несовершеннолетних. В Адыгее самая высокая предварительная раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений.

— Сколько всего человек стали жертвами преступлений в РФ в прошлом году? Из-за каких преступлений люди чаще всего обращаются в полицию?

— За весь 2020 год почти 1,38 млн человек в РФ стали потерпевшими от преступлений. В полицию чаще всего обращаются из-за киберпреступности. Однако важно учитывать, что эти данные исходят из того, что человек пришел в полицию, подал заявление и его зарегистрировали. Не все доходят до полиции, кроме того, не все заявления принимают. 37% преступлений — кражи.

— Вы много раз говорили, что мы не можем полностью полагаться на официальные данные. Какой показатель преступности наиболее точный?

— Наиболее правдивый — уровень тяжких преступлений. В первую очередь — убийства. Этими данными сложнее всего манипулировать, кроме того, такие случаи всегда регистрируют. Поэтому именно этот параметр имеет больший вес в нашем рейтинге. С другими преступлениями может быть больше проблем.

Во-первых, не все заявления могут приниматься.

Во-вторых, не все потерпевшие подают заявления.

В-третьих, полицейские могут заниматься более легкими статьями для повышения статистики различных ведомств.

В целом регистрация преступления также зависит от того, кто подает заявление и насколько он юридически подкован.

— Как вы думаете, насколько уровень реальной преступности отличается от уровня, который мы видим по цифрам?

— Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге проводил исследование, насколько реальный уровень преступности может отличаться от официального. По его оценкам, в год может на самом деле совершаться около 12 млн преступлений против 2 миллионов, которые обычно показывает статистика. Среди преступлений, по поводу которых редко обращаются в полицию, — онлайн-мошенничество, а также угрозы.

Дарья Козлова

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