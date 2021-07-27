 

Как дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская отпраздновала 20-летие

27.07.2021, 16:02, Разное
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Вчера, 26 июля, единственной дочери Ренаты Литвиновой – Ульяне Добровской – исполнилось 20 лет. Свой юбилей девушка отметила шумной вечеринкой в кругу друзей. Вероятно, что вечер начался с семейного ужина вместе со звездной мамой. У себя в Instagram 54-летняя актриса и режиссер сделала вчера три поста. Первый она посвятила дочери и коротко поздравила ее с днем рождения:

Уля, главное – будь счастливой и с днем рождения!

Во двух других публикациях, под видео с проходкой в серебряном платье и фото из салона такси, Рената написала:

Сверкучее платье на День Рождения)… По дороге к Уле)

Кстати, 30 июля состоится показ дебютной коллекции Ульяны, в котором примет участие Рената Литвинова.

Рената Литвинова

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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

А уже в ночи кадрами с вечеринки, которая прошла в центре столицы, начали делиться друзья именинницы, в том числе модель и телеведущая Мария Миногарова. Помимо танцев в камерном баре с красными стенами под DJ-сет было и шумное поздравление Ульяны – в один момент гости начали петь песню Happy Birthday и под аплодисменты ей вынесли торт в виде котика с кожаным чокером с шипами и свечами-фейрверками.

Ульяна Добровская – дочь режиссера, сценариста и актрисы Ренаты Литвиновой и бизнесмена Леонида Добровского несколько лет жила во Франции, где училась в билингвальной школе Jeannine Manuel в Лилле и занималась регби. Ульяна исполнила несколько ролей в кино – в фильмах своей мамы “Однажды в парке”, “Случай в Мадриде с госпожой К.”, The Day of My Death и новелле “Сны Иосифа”, вошедшей в альманах “Петербург. Только по любви”. 

Об отношениях с дочерью Рената Литвинова рассказывала в интервью HELLO!:

Я всего лишь “лук, который выпустил стрелу”, у “стрелы” должны быть своя воля и свои желания. Я всегда настаивала на хорошем образовании – водила Ульяну по музеям, читала вслух книги и заучивала с ней, еще семилетней, стихи Бродского.

Чего не хватает детям – помню про себя – любви, внимания, поддержки. А наследства, которые родители хотят оставить детям, не приносят счастья без любви.

Как Ульяна отметила 15-й день рождения с мамой, Ренатой Литвиновой, и певицей Земфирой смотрите здесь.

Ульяна ДобровскаяУльяна ДобровскаяМария Миногарова



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