Впервые на Олимпиаде 2020 все три медали в соревновании взяли представители одной страны

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27.07.2021, 15:52, Новости дня
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Джоланда Нефф пришла первой с результатом 1 час 15 минут 46 секунд. Второй стала Сина Фрей, ее время – 1 час 16 минут 57 секунд. Третье место с результатом 1 час 17 минут 5 секунд взяла Линда Индерганд.

NBC Olympics сообщает, что это первый так называемый чистый подиум – когда все медали взяла одна страна – на нынешних соревнованиях.

Как отмечает Swiss Info, это также первый раз, когда три швейцарские женщины-спортсменки вместе поднялись на олимпийский подиум. Аналогичное достижение в 1936 году совершили швейцарские мужчины-гимнасты. Они забрали все награды на соревнованиях по гимнастике в дисциплине “вольные упражнения”.

Агентство Reuters сообщило, что в последний раз одна страна выиграла золото, серебро и бронзу на олимпийских соревнованиях по велоспорту в 1904 году, тогда это были США.

Кроме того, как отмечает агентство, золотая медалистка Нефф приняла участие в нынешней Олимпиаде спустя всего шесть недель после того, как получила перелом руки.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 156 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Сейчас в медальном зачете лидируют США (23 медали) и Китай (21 медаль). На третьем месте – Япония (17 медалей). 

Украина делит 44-е место с Казахстаном, у нее три бронзы – в женском дзюдо, в мужском фехтовании и в стрельбе из пневматического пистолета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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