Денисова требует, чтобы Москалькова выяснила, где удерживают политзаключенного Приходько. Информации об этом нет почти два месяца

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

Официальной информации о том, где удерживают Приходько, нет с начала июня, подчеркнула она.

По предварительной информации, его этапировали в город Владимир для отбывания незаконного наказания, добавила Денисова.

Последнее известное ей место пребывания Приходько – СИЗО №1 в Ростове-на-Дону. Денисова обратилась к Москальковой также с требованием предоставить информацию о состоянии здоровья политзаключенного, об оказании ему медицинской и правовой помощи. Такое же обращение адресовано главе Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александру Калашникову.

Министерство иностранных дел Украины омбудсмен призвала обеспечить надлежащую консульскую защиту Приходько на территории РФ, а мировое сообщество – продолжать санкционное давление на Россию.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/360231792124766

Контекст:

Сотрудники ФСБ задержали Приходько в аннексированном Крыму 10 октября 2019 года. Мужчину обвиняют в подготовке к совершению террористического акта, приобретении и хранении взрывоопасных веществ и изготовлении взрывоопасных веществ. Активист говорил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, он отмечал, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В начале апреля 2020 года Приходько этапировали из следственного изолятора в Симферополе в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

28 мая в суде началось рассмотрение уголовного дела Приходько по существу.

3 марта 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина к пяти годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 110 тыс. руб. (37,6 тыс. грн). 17 мая апелляционный суд оставил приговор в силе.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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