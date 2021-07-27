 

Церковная одежда и массажер для ног. В метрополитене Киева рассказали, что теряли украинцы в 2021 году

27.07.2021, 15:52, Новости дня
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Как отмечает в пресс-службе, летом пассажиры обычно забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы. В холодное время года – шарфы, перчатки, шапки, а весной – зонтики, куртки, рюкзаки.

С января по июнь возвращено 44 потерянные вещи, остальные ждут своих владельцев в бюро.

Среди находок за первое полугодие 2021: телефоны, беспроводные наушники, чемодан с церковной одеждой, массажер для ног и санки.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2968058650108197

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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