Рубка леса в Карпатах не прекращается – Специализированная экологическая прокуратура Украины
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“К сожалению, факты незаконных порубок действительно не прекращаются, однако правоохранительные и другие государственные органы принимают меры для их предотвращения, выявления и привлечения виновных к ответственности, возмещению причиненных убытков”, – сказал он.
По данным главы ведомства, в 2020 году в суд направлены 85 обвинительных актов по уголовным производствам, открытым по ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. В 2021 году таких обвинительных актов передано уже 86.
“Правоохранительные органы расследуют еще 422 уголовных производства этой категории”, – объяснил Мельник.
Контекст:
В ноябре 2020 года в ООН заявляли, что из-за незаконной вырубки лесов и браконьерств флора и фауна Карпат оказались под угрозой.
Фотографии мест вырубки лесов в украинской части Карпат еще летом 2016 года публиковал на тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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