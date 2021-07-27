 

Рубка леса в Карпатах не прекращается – Специализированная экологическая прокуратура Украины

27.07.2021, 15:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“К сожалению, факты незаконных порубок действительно не прекращаются, однако правоохранительные и другие государственные органы принимают меры для их предотвращения, выявления и привлечения виновных к ответственности, возмещению причиненных убытков”, – сказал он.

По данным главы ведомства, в 2020 году в суд направлены 85 обвинительных актов по уголовным производствам, открытым по ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. В 2021 году таких обвинительных актов передано уже 86.

“Правоохранительные органы расследуют еще 422 уголовных производства этой категории”, – объяснил Мельник.

Контекст:

В ноябре 2020 года в ООН заявляли, что из-за незаконной вырубки лесов и браконьерств флора и фауна Карпат оказались под угрозой.

Фотографии мест вырубки лесов в украинской части Карпат еще летом 2016 года публиковал на тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.12 / Украина вышла из ряда энергетических договоров СНГ – Минэнергетики

23.04 / В Украине ежедневно регистрируют около 570 сообщений о домашнем насилии – Офис генпрокурора

08.07 / Композитор Булгачев: Россия – до сих пор очень криминальная страна. Шансон там надолго

10.07 / ВСУ рассматривают несколько возможных сценариев вторжения РФ в Украину и готовятся к ответу

10.09 / США начали аннулировать визы граждан Китая за связи с военными КНР

03.09 / Песков заявил об отсутствии яда в организме Навального до выезда из России

24.06 / Владелец горевшего одесского отеля сообщил, что суд отказался избирать ему меру пресечения

23.03 / Президент Южной Кореи привился вакциной AstraZeneca

04.05 / Как вернуться к работе после майских праздников

28.06 / Ученые определили уникальную способность, выработанную в организмах верблюдов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика