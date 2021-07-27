Рубка леса в Карпатах не прекращается – Специализированная экологическая прокуратура Украины

“К сожалению, факты незаконных порубок действительно не прекращаются, однако правоохранительные и другие государственные органы принимают меры для их предотвращения, выявления и привлечения виновных к ответственности, возмещению причиненных убытков”, – сказал он.

По данным главы ведомства, в 2020 году в суд направлены 85 обвинительных актов по уголовным производствам, открытым по ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. В 2021 году таких обвинительных актов передано уже 86.

“Правоохранительные органы расследуют еще 422 уголовных производства этой категории”, – объяснил Мельник.

Контекст:

В ноябре 2020 года в ООН заявляли, что из-за незаконной вырубки лесов и браконьерств флора и фауна Карпат оказались под угрозой.

Фотографии мест вырубки лесов в украинской части Карпат еще летом 2016 года публиковал на тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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