“Всегда стараюсь быть на волне моды”. Успенской вручили премию Fashion Diva

На церемонии награждения, которую 25 июля устроил российский телеканал FTV Russia, в номинации Fashion Diva победила 67-летняя исполнительница шансона Любовь Успенская. Об этом певица сообщила в своем Instagram-акаунте.

“Я всегда стараюсь быть на волне моды, и мне очень приятно, когда это оценивают по достоинству”, – написала Успенская.

На церемонию певица пришла с двумя дочерьми – 31-летней Татьяной и недавно удочеренной трехлетней Николь.

“Кстати, как вам мой наряд на премии?” – поинтересовалась певица, выставив фотографии и видео своего выступления, на котором она была в белом брючном костюме.

“Роскошная, как всегда”, “Любаша, ты неповторимая в любом наряде”, “Наряд супер!” – ответили в комментариях подписчики певицы.

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Контекст:

Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. Она росла без матери – ее воспитывали отец и бабушка. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США. Наиболее известные песни из репертуара певицы – “Карусель”, “Кабриолет”, “К единственному, нежному”. Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).

В 1989 году Успенская родила дочь Татьяну. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин.

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