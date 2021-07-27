 

“Всегда стараюсь быть на волне моды”. Успенской вручили премию Fashion Diva

27.07.2021, 15:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На церемонии награждения, которую 25 июля устроил российский телеканал FTV Russia, в номинации Fashion Diva победила 67-летняя исполнительница шансона Любовь Успенская. Об этом певица сообщила в своем Instagram-акаунте.

“Я всегда стараюсь быть на волне моды, и мне очень приятно, когда это оценивают по достоинству”, – написала Успенская.

На церемонию певица пришла с двумя дочерьми – 31-летней Татьяной и недавно удочеренной трехлетней Николь.

“Кстати, как вам мой наряд на премии?” – поинтересовалась певица, выставив фотографии и видео своего выступления, на котором она была в белом брючном костюме.

“Роскошная, как всегда”, “Любаша, ты неповторимая в любом наряде”, “Наряд супер!” – ответили в комментариях подписчики певицы.

View this post on Instagram

A post shared by Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Контекст:

Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. Она росла без матери – ее воспитывали отец и бабушка. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США. Наиболее известные песни из репертуара певицы – “Карусель”, “Кабриолет”, “К единственному, нежному”. Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).

В 1989 году Успенская родила дочь Татьяну. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Суд отложил заседание по делу Ефремова из-за госпитализации актера

08.07 / Антони Мачеревич – Туск много грешил против Польши, но мы не позволим ему дальше уничтожать страну

25.02 / Минздрав Украины расширил перечень медикаментов по программе “Доступные лекарства”

16.12 / Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму

20.03 / В Киеве заработают новые пункты вакцинации от COVID-19. Стало известно, кто сможет получить прививки

18.03 / Суд освободил из-под стражи двух экс-бойцов “Торнадо”

14.10 / Абсолютный рекорд по количеству новых случаев COVID-19 установлен в Италии

18.05 / Умка Днепропетровский, Лера Сумской и Неделя. СМИ опубликовали часть списка “воров в законе”, против которых ввел санкции СНБО

18.08 / Euronews – из-за коронавируса Сараевский кинофестиваль проходит в «гибридном формате»

04.03 / В Швеции вооруженный мужчина ранил восемь человек. В полиции заявили о вероятном теракте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика