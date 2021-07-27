Врач Чурадзе назвал способ остановить циркуляцию коронавируса в мире

Врач-реаниматолог Борис Чурадзе назвал способ, который поможет остановить циркуляцию коронавируса во всем мире. Период ревакцинаций уменьшится после того, как во всех странах накопится коллективный иммунитет к COVID-19.

При соблюдении данного условия коронавирус будет восприниматься на уровне гриппа. Несколько лет в мире фиксировались показатели высокой заболеваемости и смертности от испанки, а потом эпидемия пошла на спад. Что касается COVID-19, то пока ревакцинацию необходимо проходить раз в полгода.

Недавно медики выяснили, что инфицирование коронавирусом может приводить к ухудшению слуха. Об этом заявил ЛОР Владимир Зайцев.

За неделю в столичном регионе количество новых случаев заражения COVID-19 и ежедневных госпитализаций снизилось на 15%. В российских регионах продолжается вакцинация, пишет портал «Политэксперт».