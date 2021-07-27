 

Марина Федункив не исключила, что подарит ребенка мужу-иностранцу

27.07.2021, 15:48, Разное
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Популярная российская актриса Марина Федункив не исключает, что подарит своему супругу-иностранцу ребенка. Известно, что муж артистки младше ее на 13 лет.
На днях 49-летняя Марина Федункив вышла замуж за молодого итальянца. Пока супруги не обсуждали вопрос возможного пополнения в семействе, но артистка не отказывается от мысли стать матерью. Она убеждена, что за последние годы мир очень изменился. В частности, появились современные возможности, в том числе, для благоприятного зачатия и вынашивания малыша. На сегодняшний день мамами могут стать женщины, находящиеся в солидном возрасте.

Федункив привела в пример Аллу Пугачеву. По словам артистки, у Примадонны и Максима Галкина растут очень талантливые дети. Сама же комедийная актриса не исключила, что с супругом может усыновить ребенка.

До недавнего замужества артистка два раза состояла в браке. С первым супругом Федункив развелась после 12 лет совместной жизни. Со вторым мужем она прожила 13 лет. В предыдущих браках артистка так и не стала матерью, пишет портал «Глобал.МСК».



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