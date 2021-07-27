 

Юлия Ковальчук раскрыла секрет крепкого брака с Алексеем Чумаковым

27.07.2021, 15:48, Разное
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Известная певица и ведущая Юлия Ковальчук рассказала, в чем заключается секрет счастливого брака с коллегой по цеху Алексеем Чумаковым. Эта тема была затронута в рамках эфира с Аллой Довлатовой на «Русском радио».
Ведущая спросила у Ковальчук, как ей удается сохранять крепкий брак с мужем. При этом певица отметила, что периодически супруги повышают друг на друга голос. По словам экс-солистки группы «Блестящие», всегда необходимо разговаривать. Желательно вести беседу спокойно, без негативных эмоций. Разговор с возлюбленным должен происходить в подходящее время. Если не соблюдать данное правило, то исход может быть неблагоприятным.

Юлия Ковальчук сделала акцент на том, что она и Алексей Чумаков являются нормальными живыми людьми, а не роботами. Желание выплескивать негатив является природным. Кто-то для этого кричит, а кто-то посещает спортивный зал.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились осенью 2013 года. До свадьбы пара находилась в отношениях пять лет. Четыре года назад певица подарила возлюбленному дочь Амелию, пишет портал «Глобал. МСК».



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