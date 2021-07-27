 

Скандалы: Алексей Журавлев будет отстаивать право на агитацию в Петербурге  через прокуратуру

27.07.2021, 15:44, Разное
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Партия «Родина» обратится в прокуратуру с требованием проверить факт негласного противодействия властей Петербурга их предвыборной агитации.

Об этом заявил председатель партии и кандидат в депутаты Госдумы Алексей Журавлев в своем личном Twitter-аккаунте. По словам Журавлева, представители «Родины» столкнулись с противодействием со стороны городской администрации, сравнимой с «холодной войной». Он уточнил, что на данный момент партия не может размещать агитацию на улицах города, однако родинцы чувствуют поддержку от избирателей и готовы бороться за свои права.

«Я верю, что петербуржцы не разделяют мнение местных властей: «Петербург против «Родины», — написал Алексей Журавлев.

Глава «Родины» отметил, что подобные методы петербургские власти применяли и во время выборов 2019 года, что вызвало волну возмущения у жителей города.

«Все помнят, как вы провели муниципальные выборы, вся страна показывала на вас пальцем — как на людей, грубо поправших законы Российской Федерации», — отметил Журавлев.

На прошлой неделе о проблемах с проведением предвыборной агитации рассказали кандидаты от партии «Родина» в Государственную думу и Заксобрание Петербурга Андрей Шпиленко и Нина Абросова. По их словам, все наружные агитационные материалы соответствовали российскому законодательству. Также у родинцев имеются договоры с рекламными агентствами, однако им все равно отказали в размещении плакатов без объяснения причин. Данный факт представители «Родины» уже обжалуют в комитете по печати администрации Санкт-Петербурга.



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