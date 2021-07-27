Мнение: 10 лет назад некий “масон” Брейвик в Норвегии попытался “пойти на рекорд”!
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
—
Источник: Достало
Смотреть комментарии → Комментариев нет
—
Источник: Достало
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры
27.10 / Володин призвал выработать механизмы парламентского взаимодействия БРИКС
31.05 / Hyundai выпустила новый тизер внедорожника Alcazar в преддверии запуска
16.07 / Скандалы: Зе уходит в минус
26.05 / «Белавиа» объявила о сокращении штата
21.09 / Ученые рассказали о представляющем опасность предмете в холодильнике
28.05 / Маргарита Мамун, Нино Нинидзе, Дмитрий Шепелев и другие на вечеринке GQ в Москве
31.10 / Боня + Сафин = Билл Гейтс – Личное мнение
17.07 / Скандалы: Перевал Миллера
10.06 / Мнение: Выкуп
09.02 / Скандалы: Елене Батуриной предъявили подпись на 13 миллиардов
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090