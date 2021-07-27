 

Ошибка Анечки – Личное мнение

27.07.2021, 15:28, Разное
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«Молодой муж Анны Седоковой сбежал от неё в США» — такие и подобные заголовки сегодня рассказывают читателям, что в семье Седлоковых грядут изменения.

Муж уехал в Америку в спортивный лагерь НБА, чтобы найти работу (шансов почти нет), а Анечка осталась в Москве — корпоративы сами собой, без неё, не пройдут.


Фото: Соцсети

Безработный латышский баскетболист год сидел без работы. Выступал в Химках, но потом не удержался и женился на Анечке. По слухам, Седлокова приходила на тренировки, вмешивалась в игру, за что молодую семью все тут же возненавидели.

И слили Яниса из команды.

36-летняя Анечка, как по мне, сама очень похожа на баскетбольный мяч. Нет, ну а что? Такая же кругленькая, красненькая, ладненькая и упругая!

Так и хочется взять её и потом бросить.

Что, в общем-то, и проделали с ней все её бывшие — брали и бросали.

Вот и Янис уехал в Америку. Не скажу, что там он сразу найдёт себе другую — возможно, не сразу, а через пару-тройку недель увидит, что жизнь не крутится только лишь вокруг одного баскетбольного мяча.

К тому времени Седлокова родить ещё не успеет — в этот раз певица что-то затянула с привычным для неё делом. То ли хватку теряет, то ли решила не рисковать из-за отсутствия контракта с приличным клубом у мужа.

Я не думаю, что заголовки в СМИ правильно описывают происходящее. Муж не сбежал, конечно, ни в какую Америку, а отправлен женой на поиск работы. Вот только большая ошибка Анечки в том, что она сама с ним не полетела.

И на старуху бывает проруха, как говорится.

Чем закончится смена в спортивном лагере для Яниса? Про баскетбол не скажу, но вот в личном плане всё, скорее всего, изменится. Ну, знаете, что там пионеры в лагерях творят без присмотра?

Кто будет следующим мужем Анечки, как считаете? Ей, как мне кажется, пришла пора уже присматривать нового жениха!

Кто бы ей подошёл, по-вашему? Накидайте несколько вариантов, помогите женщине!

Источник: Лена Миро



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