Режиссер фильма «Вызов» решил снять максимальное количество сцен на МКС

Для первого художественного фильма в космосе «Вызов» будет снято максимальное количество «настоящих» космических сцен, пока запланированы 35-40 минут съемок на МКС, сообщил режиссер картины Клим Шипенко.

«Где-то 35-40 минут съемок в космосе. Сделаю так, чтобы максимальное количество космоса было снято в космосе», – сказал Шипенко на питчинге Фонда кино во вторник, передает РИА «Новости».

Также было объявлено, что в съемке картины могут принять участие Владимир Машков, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов, Полина Агуреева, Максим Матвеев, Олег Новицкий и Петр Дубровин.

В свою очередь гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что сейчас идет активная работа над сценарием, он трансформируется, и еще не все секреты раскрыты. Пост-продакшн фильма запланирован на июнь-октябрь 2022 года. У Фонда кино создатели проекта запросили финансовую поддержку в размере 400 миллионов рублей, отметив, что хотели бы получить хотя бы половину суммы в этом году, у проекта также есть собственные средства.

Также на питчинге рассказали о создании фильма «Случай на Союзе-5» компании «КиноЮГ».

«Это история об одном из самых знаменательных событий в мировой космонавтике, это первая стыковка двух пилотируемых космических кораблей в космосе, это первый и единственный пока в своем роде переход из одного космического корабля в другой. Это героическая приземление, посадка космонавта Бориса Волынова в горящем отсеке с перегрузкой 10g», – рассказали создатели картины.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетят на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября для съемок фильма «Вызов».

Сообщалось, что программа подготовки Пересильд и Шипенко к космическому полету будет отличаться от таковой для профессиональных космонавтов: им предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС, изучить алгоритм действий при авариях и нештатных ситуациях, пройти тренировки на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК, медико-биологическую и физическую подготовку.

Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.