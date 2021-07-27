Девятилетняя Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ

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27.07.2021, 15:22, Новости дня
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Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени Ломоносова, идет конкурсный отбор, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

Садовничий отметил, что у него большой опыт приема, он видел ребят, которые поступали в возрасте 14-15 лет, и это всегда особый случай, «любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания», передает РИА «Новости».

«В этом году к нам подала документы девочка в восемь лет, она закончила школу, у нее сданы все ЕГЭ, она подала документы и сдала наши испытания дополнительные. Сейчас идет процесс конкурсного отбора, зачисления», – сообщил он, добавив, что недавно девочке исполнилось девять.

Ректор отметил, что не узнавал, какой балл получила Алиса за вступительные испытания и удается ли ей поступить. Если девочку примут, ему бы хотелось, чтобы ей выделили педагога-психолога, который бы помог ей комфортно учиться в МГУ.

Напомним, Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языке, профильной математике, биологии и информатике. Она уже закончила школу. По словам отца, девочка хочет поступить на психологический факультет МГУ. В университете заявляли, что готовы принять девочку.



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