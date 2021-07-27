Инициативу «Единой России» о безопасных выборах поддержали пять партий

Политические партии ЛДПР, «Родина», «Гражданская платформа», «Новые люди» и «Зеленые» подписали инициированное «Единой Россией» соглашение «За безопасные выборы», посвященное обеспечению санитарной безопасности в ходе предвыборной кампании.

Церемония подписания документа прошла в Центризбиркоме России, отмечается в сообщении «Единой России» в Telegram.

«У нас разные политические взгляды, программы, но все мы вместе – одна страна и один народ. В сложную минуту мы должны быть примером ответственного поведения и соблюдения необходимых санитарных требований. Вне зависимости от политических взглядов участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан. Действительно ответственные политические силы не имеют права игнорировать это во время избирательной кампании. Хочу подчеркнуть – именно ответственные политические силы. Те, кто присутствует сегодня за этим столом», – сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал соглашение за безопасные выборы правильным решением. «Меня возмущает что левые силы практически постоянно против всего. Это те партии, которые занимают разрушительную позицию. Это не идеология. Ладно они не хотят заботиться о своем здоровье – они ведут пропаганду. Она направлена на что? Чтобы люди болели. Это риск безопасности. Если ты будешь заражать, будучи больным, должна наступать ответственность», – подчеркнул лидер ЛДПР в ходе церемонии подписания.

20 июля «Единая Россия» призвала все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы. Между тем, КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании.

Политолог Петр Кирьян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что КПРФ перед выборами пытается заручиться поддержкой ковид-диссидентов, скептиков, критиков ограничительных мер.