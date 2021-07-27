Арифметика для сомневающихся

Как нужно голосовать на выборах, чтобы это не понравилось «Единой России»?

Беседуя в «Новой газете» с Григорием Явлинским, Кирилл Мартынов вспомнил «известного социолога», написавшего «голосовать за «Яблоко» по спискам ни в коем случае не нужно, потому что это голоса за «Единую Россию». «Известный социолог — это Григорий Юдин. Мол, «Яблоко» в Думу не пройдет, и потому отданные за него голоса «перераспределятся в пользу прошедших. Главным образом — в пользу «Единой России». Плавали — знаем: эту аргументацию я слышу полтора десятка лет, в течение которых ее применяют в избирательных кампаниях. То тут, то там всплывают «эксперты по «Яблоку», уверяющие, что не надо за него голосовать, чтобы голос не «пропал». А надо голосовать за тех, которые «точно пройдут». И все якобы во имя борьбы с «Единой Россией».

Вот только выгоду от такого поведения получают именно единороссы.

Фото: Ведомости / ТАСС

Правила распределения мандатов при пропорциональной системе выборов таковы, что все мандаты делятся между партиями, прошедшими через «барьер» (на думских выборах, это 5%) пропорционально полученным им голосам.

Голоса, отданные за партии, через «барьер» не прошедшие, при распределении мандатов не учитываются. Но они обеспечивают «бонус» для прошедших партий: эти партии получают в итоге больше мандатов, чем соответствует полученному ими проценту голосов избирателей.

Насколько велик этот «бонус» — зависит от того, сколько голосов в сумме набрали непрошедшие партии.

Если за них в сумме голосуют 20% избирателей, несложные расчеты показывают, что каждая из прошедших партий получает на 25% мандатов больше, чем им причиталось бы изначально.

А если за непрошедшие партии голосует почти половина избирателей (такой эффект реально был на выборах Госдумы в 1995 году) — прошедшие партии практически вдвое увеличивают количество мандатов.

Иначе говоря, голоса «непрошедших» никуда не перераспределяются, но чем их больше, тем больше дополнительных мандатов получают «прошедшие».

При этом, конечно, в абсолютном выражении (это следует из правил арифметики) больше всех дополнительных мандатов получает та из «прошедших» партий, которая лидирует в избирательной гонке.

Скорее всего, на осенних выборах относительное большинство получат единороссы. Но из этого вовсе не следует, что не надо голосовать за партии, которые могут не пройти «барьер».

Во-первых, голосование — это выбор ценностей: поддерживать надо тех, кто тебе близок и представляет твои интересы, а не тех, кто «точно пройдет», чтобы якобы «голос не пропал».

Голос избирателя не пропадает никогда, потому что он отдается за тех, кого избиратель хочет видеть своим представителем.

Этот голос может не трансформироваться в депутатский мандат или мандаты, если те, кому он отдан, не прошли. Но это вовсе не значит, что он «пропал».

Рассуждать при голосовании, исходя из «прагматического принципа» (вероятности прохождения той или иной партии в парламент), еще можно, если в бюллетене есть близкие по позициям партии.

Но ничего похожего на этих выборах нет: их картина крайне проста. С одной стороны — партии Путина в разных костюмах, с другой — «Яблоко».

Это стало особенно очевидным после подобострастных встреч лидеров всех думских фракций с Путиным, называющего их «большой четверкой».

После того, как Зюганов, Миронов и Жириновский практически одними словами клеймили Навального, как «изменника», «предателя» и «агента Запада», и внесения всеми думскими фракциями закона о лишении права избираться всех, кто хоть в чем-то поддерживал Навального и его структуры.

После того, как они в едином порыве голосовали за Крым и поддерживали боевые действия в Украине и войну в Сирии, выступали за «державность» и против «оранжевой заразы», поддерживали «антисанкции» и требовали наказывать за «фальсификации истории».

После того, как «эсеры» объединились с «гвардией Захара Прилепина», открыто требующей увековечивания памяти Сталина.

Надеяться, что «зюгановец», или «мироновец-прилепинец», или «жириновец» будет представлять в парламенте интересы демократического избирателя, могут только очень наивные (или очень упертые в нежелании признавать очевидное) люди.

И только такие же люди могут продолжать верить, что замена единоросса на «эсера» или коммуниста, или «жириновца» приведет к какой-то якобы «турбулентности» и «расшатыванию системы». Не приведет.

Что-то изменится от замены Володина на Прилепина, или Милонова — на Старикова, или Клишаса — на Мизулину, или Яровой — на Плетневу, или Толстого — на Слуцкого? Ничего. Как не меняется сумма при перемене мест слагаемых.

И к изменению политики такая замена не приведет, потому что вся «большая четверка» — оловянные солдаты Путина: никто из них не осмеливается выступать против него. Как не осмеливаются это делать и другие прокремлевские партии, участвующие в выборах — «Зеленые», «Новые люди», «Партия социальной справедливости», «Партия роста» и прочие «коммунисты России».

Заметим: точно так же и против губернатора Беглова в питерском ЗАКСе не выступают ни коммунисты, ни «эсеры», ни ЛДПР, ни «Партия роста».

Уровень их критики не поднимается выше главы комитета, в редких случаях — вице-губернатора. Отдельные исключения — по мелким вопросам, где позволяется фрондировать, — бывают. Но они лишь подтверждают правило.

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Уже поэтому голосовать надо по совести и разуму, а не по калькуляциям политологов или социологов. За тех, кому ты веришь, а не за абы кого, кто «может пройти». И не выбирать «меньшее из зол», потому что в итоге оно становится большим, и получаешь оба.

А во-вторых, не надо путать следствие с причиной.

Отказываясь голосовать за «свою» партию, вы увеличиваете вероятность ее непрохождения в Госдуму. То есть увеличиваете вероятность того, что единороссы получат дополнительные мандаты.

Причинно-следственная связь такова: «не проголосовал, поэтому партия не прошла».

Но не наоборот: «партия не пройдет, поэтому не проголосую».

А еще — огромный вклад в то, что единороссы получают больше мандатов, чем их реальная поддержка в обществе, вносят те, кто властью недоволен, но на выборы вообще не ходит.

В том числе прислушавшись к призывам пропагандистов «неучастия», которого власть якобы страшно боится, будучи озабочена исключительно явкой на выборы.

Вовсе не боится. Потому что такие призывы обращены именно к сторонникам оппозиции, а их неучастие в выборах прямо помогает единороссам.

Рецепт очень прост.

Не хотите, чтобы «ЕР» и ее сателлиты получили дополнительные мандаты?

Голосуйте за демократическую оппозицию.

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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