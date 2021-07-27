 

Сергей Безруков рассказал о планах усыновить ребенка

27.07.2021, 15:08, Разное
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Сергей Безруков и Анна Матисон воспитывают троих общих детей – дочь Машу, сыновей Степана и Василия. Младший ребенок появился на свет 23 июля, а старшим уже 5 и 2,5 года соответственно. Кроме того, у Сергея есть еще двое детей от актрисы Кристины Смирновой, они родились в 2008 и 2011 годах. Но это не предел – Сергей, который не раз признавался, что мечтает иметь большую семью, хочет усыновить малыша. 

Я ждал этого всю жизнь, семейного общения – когда жена, дети, – рассказал Безруков в программе Светланы Бондарчук “Света вокруг света”. – Мы с Аней решили, что возьмем ребенка, когда (Васе) исполнится годик, чтобы были погодки. Мы же помогаем фонду “Измени одну жизнь”, я записываю анкеты. Там совсем маленькие дети есть, они даже не плачут, потому что знают, что к ним никто не подойдет ночью… Это ужасно. 

В разговоре со Светланой Сергей также немного рассказал о старших детях:

Они живут не со мной, далеко. Но мы общаемся, я оплачиваю их обучение. 

На вопрос, знакомы ли дети между собой, Сергей ответил утвердительно.

Прокомментировал Сергей и периодически возникающие слухи о продолжении съемок сериала “Бригада”: 

Для меня съемки закончены. Ребят больше нет, их воскресить нельзя. Иначе это уже будет сказка… Не надо. 

Напомним, о третьей беременности Анны Матисон стало известно совсем недавно, 1 июля. В тот день Сергей опубликовал фото с женой, у которой уже невооруженным глазом был заметен округлившийся живот. А спустя неделю поделился видео из семейного архива в честь Дня семьи, любви и верности.

О романе Сергея Безрукова и продюсера, сценариста и режиссера Анны Матисон стало известно в 2015 году, а в марте 2016-го пара узаконила отношения. 7 июля того же года Анна родила дочь Машу, а в ноябре 2018 года – сына Степана. У актера также есть внебрачные сын Иван и дочь Александра, которые родились во время его романа с актрисой Кристиной Смирновой. А с 2000 по 2015 год актер был женат на актрисе Ирине Безруковой.

Сергей Безруков и Анна Матисон с детьми по дороге из роддома, 26 июля 2021 годаСергей Безруков и Анна Матисон на выписке из роддома, 26 июля 2021 года



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