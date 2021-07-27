“Сдохнем от скуки!” Оля Полякова отправилась на отдых во Францию на виллу российской блогерши-миллионерши

Певица регулярно постит в Instagram Stories ролики с отдыха. В первый день приезда она устроила онлайн-экскурсию по вилле Белоцерковской на юге Франции. После показала, как вместе с дочерью готовит борщ и ест черный хлеб с салом. После готовки певица показала, что стало с ее маникюром.

“Други мои! Если вы хотите иметь изумительный маникюр на Лазурном Берегу – прекратите готовить!” – посоветовала артистка подписчикам.

В следующем видео Полякова, загорая в бикини на террасе виллы, заявила, что ей скучно.

“Только что до меня дошла информация, что тусовок нигде по миру нет. Миконос не тусует, все закрыто. Ибица не тусует. И ко мне пришло страшное осознание. Мы все умрем не от короны, мы все сдохнем от скуки!” – сказала Полякова.

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Скриншот: polyakovamusic / Instagram



Скриншот: polyakovamusic / Instagram



Скриншот: polyakovamusic / Instagram



Скриншот: polyakovamusic / Instagram



Скриншот: polyakovamusic / Instagram



Скриншот: polyakovamusic / Instagram



Скриншот: polyakovamusic / Instagram



Скриншот: polyakovamusic / Instagram



Скриншот: polyakovamusic / Instagram

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”.

В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем. Вместе с мужем Вадимом артистка воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

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