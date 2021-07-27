 

“Для меня служебный роман – негативный опыт”. Булитко после постельного фото с коллегой рассказала о разрушенных семьях и сплетнях

27.07.2021, 14:58, Новости дня
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Такое мнение она высказала на следующий день после того, как опубликовала в сети постельное фото с коллегой по сериалу “Папаньки” Евгением Гашенко.

“После вчерашнего поста мой Instagram разорвало от ваших комментариев и сообщений.  Предлагаю об этом поговорить – о служебном романе. Возможно, это горький опыт моих знакомых. Возможно, фильмы с очень драматическим сюжетом. Возможно, стереотип: чаще всего за романом стоят разрушенные семьи, чье-то разбитое сердце, страдания. А еще сплетни, которые явно крутятся вокруг пары. Поэтому, для меня служебный роман – негативный опыт. Но с другой стороны, если это чистые и честные отношения, и люди абсолютно свободны, влюблены, то ничего плохого не вижу”, – заявила артистка.

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Публикация от * Виктория Булитко (@bulitka)

Контекст:

Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом “Дизель Студио”.

Премьера первого сезона сериала “Папаньки” производства “Дизель Шоу” состоялась осенью 2018 года на ICTV. По сюжету героиня Булитко влюблена в героя, роль которого исполняет Гашенко. В сериале также снимается мать спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, народная артистка Наталия Кудря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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