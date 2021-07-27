 

Руководству АРМА объявили о подозрении в присвоении порядка $400 тыс. – Офис генпрокурора

27.07.2021, 14:58, Новости дня
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По версии следствия, врио главы АРМА, его заместитель, начальник управления ведомства, два действующих адвоката и гражданин в течение ноября-декабря 2020 года завладели почти $400 тыс., признанными “вещественными доказательствами по ряду уголовных производств” и переданными в управление АРМА.

СБУ в то же время уточнила, что речь идет о $395 тыс., а по версии ГБР, сумма превышает $400 тыс. 

“Вместо хранения денег в АРМА, их незаконно перевели на банковский счет подставного лица. Произошло это в результате сговора, в который вступило руководство АРМА и частные адвокаты. Средства вывели на основании заведомо поддельного решения Печерского суда. Киева”, – отметили в СБУ.

В СБУ заявили, что получили подтверждение контактов и личных встреч в периоды времени, которые “имеют значение для уголовного производства”.

Сейчас шестерым подозреваемым объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

“РБК-Украина” со ссылкой на источники в ГБР сообщило, что подозрения вручены главе АРМА Виталию Сигидину и его заместителю Владимиру Павленко.

Контекст:

1 апреля АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходят обыски. Обыски проводили у и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники агентства предоставили все запрашиваемые документы и необходимую информацию. 

Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В расследованиях “СтопКора” и “Украинской правды” в феврале сообщалось, что деньги арестовали в июне 2020 года в рамках дела об убийстве. Арестованное имущество передали в управление АРМА. В декабре 2020 года Игорь Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который якобы отменил арест и определил его владельцем средств. АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд не выносил решение, на которое тот сослался. 

После исчезновения денег руководству АРМА начали поступать угрозы. Сотрудникам обливали подъезд кровью, подбрасывали свиную голову, куклу вуду, бросали учебную гранату в такси.

4 июня в АРМА сообщили, что 2 июня неизвестные стреляли в Павленко возле его дома. Он, по данным агентства, получил ранения средней степени тяжести и был госпитализирован.

Павленко заявлял, что следствие рассматривает несколько версий нападения на него. Когда Павленко спросили о вероятных причинах нападения, он ответил: “Связываю с работой”.

19 июля СБУ задержала подозреваемых в нападении на Павленко. По предварительной информации спецслужбы, к нападению причастны три человека. При этом двое из них – выходцы из криминальных кругов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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