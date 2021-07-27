 

“Почему бы коллеге не почитать на досуге”. Мендель отправила свою книжку Пескову

27.07.2021, 14:58, Новости дня
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“Решила отправить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?” – написала она.

Мендель также опубликовала видео, в котором она подписывает книгу и обращается к Пескову. “Дмитрий Сергеевич, решила прислать вам свою книгу “Каждый из нас президент”, как от бывшего пресс-секретаря президента Украины пресс-секретарю президента России. Возможно, вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения”, – заявила она. 

https://www.facebook.com/1781187626/videos/884795455780623/

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова. 

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу об украинской политике. Она рассказывала, что герой книги – украинка, которая родилась перед развалом СССР в русскоговорящем городе, которая “хорошо прочувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но училась у западного мира”. 

Книга вышла в печать 11 июля. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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