Мутко назвал аренду одним из основных вариантов улучшения условий жизни

Цивилизованная аренда жилья может навсегда решить проблему улучшения жизни россиян в случае, когда собственные доходы настолько мизерны, что не позволяют даже взять ипотеку. Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко пояснил об этом, комментируя доклад аналитиков «Господдержка арендного жилья в США», информирует vedomosti.ru

Потенциал рынка аренды до сих пор не раскрыт. Отважились снимать квартиры только 10% семей, хотя в мире подобный инструмент считается одним из ключевых в вопросе улучшения жилищных условий. Сейчас порядка 35 семей находятся в безвыходной ситуации, так как зарабатывают недостаточно, чтобы взять ипотеку. Подобный кредит им не по карману даже, если банки объявят об обнулении ставки.

ДОМ.РФ, развивающий новое для РФ направление, предлагает разделить сегмент на собственную аренду, доступную, студенческую и корпоративную. Если вывести рынок из «серой» зоны, то он станет понятен людям и бизнесу.

Проведенное исследование показало, что в США 33% населения снимает жилье, пользуясь ваучерами для вычета из общей ежемесячной платы. На меры поддержки, запрашиваемые каждым девятым арендатором, тратится 0,3% ВВП страны. Ограничений по локации и типу жилья нет, поэтому исключен риск появления депрессивных районов.

ДОМ.РФ запустил пилотный проект в Воронеже, дав возможность пожить в арендных домах спортсменам, медикам и учителям. Все они дали положительные отзывы. Можно масштабировать проект, но для этого требуется разработать механизм на федеральном уровне. Важно учесть конкуренцию на рынке и международный опыт.

Мутко добавил, что отрасль нуждается в профессиональных инвесторах, поэтому нужно приступить к созданию инструмента предоставления арендных домов. Можно начать работать через соглашения ГЧП, позволяющие региональным властям выполнять свои задачи и не идти против интересов бизнеса.