 

Мутко назвал аренду одним из основных вариантов улучшения условий жизни

27.07.2021, 14:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Цивилизованная аренда жилья может навсегда решить проблему улучшения жизни россиян в случае, когда собственные доходы настолько мизерны, что не позволяют даже взять ипотеку. Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко пояснил об этом, комментируя доклад аналитиков «Господдержка арендного жилья в США», информирует vedomosti.ru
Потенциал рынка аренды до сих пор не раскрыт. Отважились снимать квартиры только 10% семей, хотя в мире подобный инструмент считается одним из ключевых в вопросе улучшения жилищных условий. Сейчас порядка 35 семей находятся в безвыходной ситуации, так как зарабатывают недостаточно, чтобы взять ипотеку. Подобный кредит им не по карману даже, если банки объявят об обнулении ставки.

ДОМ.РФ, развивающий новое для РФ направление, предлагает разделить сегмент на собственную аренду, доступную, студенческую и корпоративную. Если вывести рынок из «серой» зоны, то он станет понятен людям и бизнесу.

Проведенное исследование показало, что в США 33% населения снимает жилье, пользуясь ваучерами для вычета из общей ежемесячной платы. На меры поддержки, запрашиваемые каждым девятым арендатором, тратится 0,3% ВВП страны. Ограничений по локации и типу жилья нет, поэтому исключен риск появления депрессивных районов.

ДОМ.РФ запустил пилотный проект в Воронеже, дав возможность пожить в арендных домах спортсменам, медикам и учителям. Все они дали положительные отзывы. Можно масштабировать проект, но для этого требуется разработать механизм на федеральном уровне. Важно учесть конкуренцию на рынке и международный опыт.

Мутко добавил, что отрасль нуждается в профессиональных инвесторах, поэтому нужно приступить к созданию инструмента предоставления арендных домов. Можно начать работать через соглашения ГЧП, позволяющие региональным властям выполнять свои задачи и не идти против интересов бизнеса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.01 / Из-за перечисления всех 5787 гендеров молитва в Конгрессе затянулась на 2 дня

02.07 / “Мы не один народ”

19.08 / Камера засняла на кладбище ребенка, в котором мать опознала свою убитую два года назад дочь

12.02 / Бывший муж Дженнифер Энистон Джастин Теру и “Друзья” поздравили актрису с 52-летием

19.05 / До свидания, физрук!

27.01 / Боевики ИГ во второй раз за неделю напали на правительственные силы в пустыне на востоке Сирии

19.07 / Русские в Каннах: Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Надежда Оболенцева, Наташа Поли, Наталья Османн и другие гости фестиваля

29.12 / «Красная Шапочка»: трагический финал людоедской сказки

10.03 / Володин заведет аккаунты в социальных сетях

18.09 / Мнение: Нелюдь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика