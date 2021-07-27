Влад Топалов поделился переживаниями за сына от Регины Тодоренко

Певец Влад Топалов откровенно пояснил о своих переживаниях за сына, рожденного в браке с Региной Тодоренко. На днях мальчик впервые пошел в детский сад. Звездный отец был вынужден находиться в дошкольном учреждении, так как не знал, как пройдет адаптация.

Топалов хотел бы оказаться рядом с сыном, если бы произошла какая-то внештатная ситуация. Чтобы не терять время зря, он решил заняться рабочими делами. Артист поделился с подписчиками, что после учебы в Англии у него появилась тяжелая детская травма.

Сейчас Топалову очень сложно оставить сына, поскольку он сам когда-то страдал.

Исполнитель в очередной раз решил выйти из зоны комфорта. Он намерен проработать свои проблемы и страхи, поскольку другого метода разрешения ситуация не видит. Что касается сына, то Топалов хочет, чтобы ему понравилось в дошкольном учреждении. Его отдали туда из-за необходимости родителей идти на работу, а потому, что есть желание подарить Майклу прекрасное детство, полное радости.

В комментариях фолловеры отметили, что Топалов является очень заботливым отцом. Ведущая Лера Кудрявцева под постом заявила, что ей только предстоит испытать подобные ощущения. В сентябре она собирается отвести дочь Марию в детский сад, пишет портал «Глобал.МСК».